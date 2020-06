Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit um Mund-Nasen-Schutz eskaliert

Gotha (ots)

Weil ein potentieller Kunde eines Einkaufsmarktes in der Bürgeraue sich am Samstagabend weigerte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen wurde ihm durch den dortigen Sicherheitsdienst der Zutritt zum Geschäft untersagt. Daraus entstand ein handfester Streit in dessen Verlauf der Abgewiesene mit einer Bierflasche nach dem Securitymitarbeiter schlug. Dieser konnte jedoch ausweichen und blieb unverletzt. Der Täter flüchtete unerkannt, wird jedoch als 30-35 Jahre alt, 165cm groß, mitteleuropäischer Phänotypus und mit einem schwarzem Basecap und Bayern-München-Trikot bekleidet, beschrieben. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann den Täter identifizieren? Angaben erbittet die Polizei Gotha zur Bezugsnummer 146227 unter 03621/78-1125. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell