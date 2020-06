Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gotha (ots)

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß in der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr bis Freitagfrüh, 7 Uhr in der Feldstraße / Ecke Vogesenstraße, vermutlich beim Rangieren, gegen ein in Höhe der Hausnummer 17 befindliches Verkehrszeichen. Dieses wurde beschädigt und steht nun schief. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls melden sich unter 03621/78-1125 mit der Bezugsnummer 146060. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell