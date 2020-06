Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen gefahren

Grabsleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Samstagabend gegen 19 Uhr in Grabsleben einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Gotha durchgeführt wurde. Zur Verhinderung einer erneuten Drogenfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und bei der Polizei verwahrt. Den Mann erwartet bei positivem Blutergebnis ein mehrwöchiges Fahrverbot und eine erhebliche Geldbuße. (ms)

