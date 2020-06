Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen

Arnstadt (ots)

In Arnstadt, Am Fürstenberg 34 machten sich unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag an mehreren Kellerboxen im Neubaublock zu schaffen. Insgesamt wurden drei Keller aufgebrochen. Aus einem Keller wurden dem Geschädigten ein Akkuschrauber, Fahrradbeleuchtung und seine Sonnenbrille entwendet. Aus den anderen beiden Kellern wurde nichts gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wurde mit 120,00 Euro angegeben. Der oder die Täter sind auf unbekannte Art und Weise ins Haus gelangt und brachen in die Keller ein, indem sie die Vorhängeschlösser entfernten. Die Polizei hat Anzeige aufgenommen und die Tatorte untersucht, Spuren wurden gesichert.

Der oder die Täter müssen sich in der Zeit vom Donnerstag, 25.06.2020, 23:00 Uhr bis Freitag, 26.06.2020, 10:00 Uhr im Haus aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Ilmenau zu melden. Tel.: 03677/601-124 (hh)

