Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 21.06.2020 17.00 Uhr bis 27.06.2020 14.15 Uhr kam es in der Marienstraße in Eisenach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit der Fahrerseite eines dort geparkten Audi A3. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 entgegen. (tr)

