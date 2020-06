Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall zwischen Fahrrädern und Pkw

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag um 14:25 Uhr in der Menantesstraße am Ortsausgang von Wandersleben. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern (männlich, 67 Jahre und weiblich, 65 Jahre), welche die Straße überqueren wollten und einem Pkw Opel Corsa, welcher in Richtung Apfelstädt fuhr.

Die Straße wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt und der Verkehr durch die Polizei reguliert. Zur Erstversorgung kam außerdem ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind eingeleitet und dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich mit der Bezugsnummer 0146103 bei der Polizei Gotha unter 03621/78-1125 zu melden. (ms)

