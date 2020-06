Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unberechtigter 'Untermieter" - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich in der Zeit vom 22.06.2020, 16.00 Uhr, bis zum 25.06.2020, 13.30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Bock-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen 'bewohnte' der Täter die Räumlichkeiten der rechtmäßigen Mieterin, die sich in dieser Zeit im Urlaub befand. Der oder die Täter nutzten das Inventar und verbrauchten vorhandene Lebensmittel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben oder Informationen zur Identität geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0144781/2020 entgegen genommen.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei:

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Senden Sie Urlaubsbilder nur an Einzelpersonen oder in sozialen Netzwerken an geschlossene Gruppen. - Fragen Sie einen Nachbarn, ob er zu Hause nach dem Rechten sieht, den Briefkasten leert, während Sie im Urlaub sind.

Diese und weitere Tipps finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ oder https://www.k-einbruch.de/

