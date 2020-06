Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in der Oststadt - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Unbekannte verursachten in der vergangenen Nacht, gegen 04.00 Uhr, einen Brand von Unrat auf einem Grundstück in der Seebergstraße. Das Feuer griff auf eine Holzverkleidung des angrenzenden Wohnhauses über und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und dem Verursacher aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0144877/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell