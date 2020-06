Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht vom letzten Mittwoch zum Donnerstag in eine Arztpraxis in der Prof.-Schmidt-Straße einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude, verursachten aber Sachschaden. Wer hat in der Nacht vom 24.06.2020 zum 25.06.2020 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Prof.-Schmidt-Straße gemacht? Hinweis nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0144564/2020 entgegen. (mwi)

