Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch mehrere Personen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 00.00 Uhr, gerieten fünf bis sechs Personen vor einen Einkaufsmarkt in der August-Creutzburg-Straße in Streit und zerschlugen mehrere Glasflaschen. Eine Scheibe des Marktes wurde beschädigt. Als die Personen durch einen Anwohner angesprochen wurden, warf eine Person aus der Gruppe ein Handy gegen die Fensterscheibe des Anwohners und beschädigte diese. Anschließend flüchteten die Personen in Richtung Lindemannstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die die Tat und die Täter wahrgenommen haben und Informationen zu deren Identität geben können. Die betreffenden Personen werden wie folgt beschrieben:

- alle dunkelhäutig - alle schwarze, stark gekrauste Haare (zwei Personen mit kurzen Haaren, drei Personen mit langen Haaren) - einer der Personen trug rotes Shirt mit Kapuze und weißen Streifen auf dem Arm die Übrigen dunkel bekleidet - eine Person führte ein Fahrrad ohne Licht mit sich

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0144834/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell