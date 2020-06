Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

LPI Gotha (ots)

Gestern führte die Landespolizeiinspektion Gotha Geschwindigkeitskontrollen in der Plaueschen Straße in Siegelbach, auf der B 88 zwischen Cranwinkel und Ohrdruf und auf der Rennsteigstraße in Finsterbergen durch. Die schnellsten Fahrer waren in Siegelbach mit 82 bei erlaubten 50 km/h, auf der B 88 mit 162 bei erlaubten 100 km/h und in Finsterbergen mit 79 bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Allen droht ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot. Insgesamt stellten die Beamten über 90 Verstöße fest. Es passierten über 2.500 Fahrzeuge die Messstellen. (mwi)

