Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Quad verunglückt - zwei Personen verletzt

Wölfis (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr gestern Abend, gegen 18.15 Uhr, mit seinem Quad verbotswidrig einen Radweg in der verlängerten Waldstraße, in Richtung Ohrdruf. In einer Rechtskurve kam der Quad-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Der Fahrer sowie sein 17-jähriger Sozius wurden leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell