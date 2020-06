Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Teutleben (ots)

Eine 31-Jährige befuhr heute Nacht mit ihrem Opel die mit K 13 in Richtung Fröttstädt. Auf der Strecke sprang ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier verendete noch am Unfallort. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Opel in Höhe von ca. 800 Euro. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell