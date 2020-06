Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Unbekannte brachen heute Morgen, in der Zeit von 05.30 Uhr bis 07.00 Uhr, in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße ein. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0143941/2020 entgegen genommen. (mwi)

