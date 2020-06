Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen Pkw-Fahrer und Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung soll es am Freitag, den 19.06.2020, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.00 Uhr, in der Bahnhofstraße gekommen sein. Ein 73-Jähriger habe am 'Alten Bahndamm' mit seinem Hyundai beim Vorbeifahren einen unbekannten Radfahrer berührt, der dadurch stürzte. Der Hyundai-Fahrer hielt an und stieg aus. Unterdessen soll der Fahrradfahrer aufgestanden sein und anschließend den 73-Jährigen mit mehreren Schlägen angegriffen haben. Ebenfalls soll der Unbekannte den Hyundai beschädigt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der Radfahrer entfernte sich in unbekannte Richtung. Ob er durch den Sturz verletzt oder sein Fahrrad beschädigt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Laut Zeugenaussage, befanden sich zu dieser Zeit noch weitere Personen im unmittelbaren Nahbereich, welche die Geschehnisse beobachtet haben könnten. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen diese Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0139162/2020 zu melden.

