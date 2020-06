Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen Moped und Traktor

Wipfra (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 16-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Simson-Kleinkraftrad die Emil-Völker-Straße aus Schmerbach kommend. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Traktor samt angebauten Heuwender die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Passieren einer Engstelle kam es zur seitlichen Berührung des Mopedlenkers mit dem hinteren linken Traktorreifen. Der 16-Jährige verlor die Kontrolle über sein Zweirad und kollidierte nochmal mit dem Heuwender. Er stürzte und verletzte sich schwer. Der Jugendliche musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Simson entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Traktorfahrer blieb unverletzt und sein Fahrzeug unbeschädigt. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell