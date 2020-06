Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Dippach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr gestern Nachmittag, gegen 15.00 Uhr, die L 1023 aus Heringen kommend, in Richtung Dippach. Im Einmündungsbereich der Heringer Straße in die Dankmarshäuser Straße beschädigte er eine Straßenlaterne beim Abbiegen, vermutlich durch Unterschätzung des eigenen Schwenkbereiches. Bei dem Verursacher könnte es sich um einen Sattelauflieger oder ein unbekanntes Zugfahrzeug mit Anhänger handeln. Die Laterne wurde vollständig umgeknickt. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der oder die Unbekannte verließ nach dem Vorfall pflichtwidrig den Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691- 2611124 und der Bezugsnummer 0143409/2020 entgegen. (mwi)

