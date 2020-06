Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte versuchten in der vergangenen Nacht in eine Tankstelle im Eischlebener Weg einzubrechen. Nach aktuellen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter nicht in den Innenraum. Eine Schaufensterscheibe wurde massiv beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben und sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0143808/2020 entgegengenommen. (mwi)

