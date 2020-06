Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht vom Samstag, 20.06.2020, zum Sonntag, 21.06.2020, versuchte ein Unbekannter in der Rosenallee einen parkenden Mercedes-Pkw aufzubrechen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchte der Täter die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein einzuschlagen, was misslang. Er wurde durch einen Zeugen beobachtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Informationen zum Täter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691- 261124 und der Bezugsnummer 0142303/2020 entgegengenommen. (mwi)

