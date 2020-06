Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall beim Abbiegen - zwei Verletzte

Kleinrettbach (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr gestern Abend mit seinem VW die Landstraße aus Kleinrettbach kommend und wollte an der Einmündung in die L 1044 nach links in Richtung Neudietendorf abbiegen. Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem Mini die L 1044 aus Großrettbach kommend, und wollte an der gleichen Einmündung nach links in Richtung Kleinrettbach abbiegen. Der 19-Jährige übersah die vorfahrtsberechtigte Frau und kollidierte beim Abbiegevorgang mit dieser. Die 36-Jährige und ihre mit im Fahrzeug befindliche 3-jährige Tochter wurden leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die fahrbereit blieben. (mwi)

