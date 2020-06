Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bienenschwarm auf Abwegen

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag stellte die Kontaktbereichsbeamtin der Eisenacher Innenstadt in der Lutherstraße einen kompletten Bienenscharm an einem Olivenbaum vor einem griechischen Restaurant fest. Der Schwarm samt Königin hatte sich aus bisher unerfindlichen Gründen dort niedergelassen. Über die Rettungsleitstelle konnte ein Imker zur Hilfe gerufen werden, der den Schwarm in Sicherheit brachte. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob eine Biene verletzt wurde, kann nicht angegeben werden. Ob der Bienenschwarm zwangsweise aus seiner alten Behausung ausziehen musste oder einfach nur einen 'Tapetenwechsel' brauchte, ist auch unklar. (mwi)

