Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in zwei Gärten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in zwei Gärten in benachbarten Gartenanlagen ein. Aus einem Gartenschuppen im Rehstädter Weg entwendeten der oder die Täter einen neuen Akku-Rasenmäher der Marke 'Stihl' im Wert von 900 Euro sowie Getränke. Aus einem Gartenhaus Am Alten Gericht stahlen die Täter hochwertige Werkzeugmaschinen im geschätzten Wert von 5.000 Euro. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der beiden Gartenanlagen gemacht oder kann Hinweise zu den entwendeten Gegenständen geben? (Telefonnummer 03677 - 601124, Bezugsnummer 0141117/2020). (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell