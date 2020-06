Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendliche greifen Parkverwalter an - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am 15.06.2020, gegen 14.45 Uhr, hielten sich fünf bis sechs Jugendliche in der Orangerie auf und verursachten mit Ihrem Verhalten Lärm. Ein 45-jähriger Mitarbeiter der Parkverwaltung sprach die Gruppe deswegen an. Drei männliche Jugendliche aus der Gruppe griffen den Mann daraufhin an und schlugen mehrfach auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Jugendlichen teilweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der 45-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0134680/2020 entgegengenommen. (mwi)

