Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin übersehen

Eisenach (ots)

Ein 70-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Renault die Friedrich-Naumann-Straße in Richtung Rennbahn. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Rennbahn in Richtung Kasseler Straße einzubiegen. Eine 44-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Rennbahn, aus Richtung Kasseler Straße kommend. Auf Höhe der Einmündung in die Friedrich-Naumann-Straße übersah der 70-Jährige die vorfahrtberechtigte Fahrradfahrerin und kollidiert mit dieser. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. (mwi)

