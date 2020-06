Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stationäre Geschwindigkeitsmessung

Gotha (ots)

Am Sonntag führten Polizeibeamte des ID Gotha in der Zeit von 21.30 Uhr bis 00.00 Uhr in der Kindleber Straße eine Geschwindigkeitsmessung durch. Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Insgesamt konnten zwei Überschreitungen festgestellt werden. Tagesschnellster war der 42-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi mit 64 km/h. Es wurde ein Verwarngeld erhoben.(ck)

