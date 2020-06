Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß gegen 0,5 Promille-Grenze - Bußgeldverfahren eingeleitet

Eschenbergen - Landkreis Gotha (ots)

Ein 49-Jähriger wurde am Samstagmorgen um 09:51 Uhr am Steuer eines Mercedes in der Molschleber Straße gestoppt. Der Mann fiel während der Kontrolle durch Alkoholgeruch auf. Die im Anschluss durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Promillewert von 0,54. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ferner muss er mit einem Fahrverbot rechnen. (ml)

