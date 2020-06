Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eine Kontrolle, drei Verkehrsdelikte

Ilmenau - Ilmkreis (ots)

Am Freitagnachmittag kontrollierten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau ein Fahrzeug in der Straße Am Stollen. Die Fahrzeugführerin konnte dem Beamten keinen Führerschein vorweisen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dann bekannt, dass sie gar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem stand die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Rauschgiften. Da es nicht ihr Fahrzeug war, welches sie im öffentlichen Straßenverkehr führte, sondern das ihres Beifahrers, kommt nun auf diesen auch noch ein Strafverfahren zu. Denn das Gestatten zum Führen eines Kraftfahrzeuges ohne gültige Fahrerlaubnis ist für den Fahrzeughalter ebenso strafbar. (sb)

