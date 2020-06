Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Ilmenau - Ilmkreis (ots)

Am Sonntagmorgen um 03:46 Uhr wurde die Polizei in Ilmenau in die Paul-Löbe-Straße gerufen, denn dort sind Anwohner durch einen lauten Knall auf eine Automatensprengung aufmerksam geworden. Die Beamten konnten trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Streifenwagen und der Fahndung nach zwei flüchtigen, männlichen Tätern vor Ort nur noch einen zerstörten Zigarettenautomaten auffinden. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zum Tathergang oder den Tätern nimmt dir Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 20231494 entgegen. (sb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell