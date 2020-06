Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Gräfinau-Angstedt - Ilmkreis (ots)

Am Samstagmorgen zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr wurden Anwohner Am Marktplatz durch einen lauten Knall geweckt. Im Nachgang musste die Polizei feststellen, dass unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt hatten und mit den erbeuteten Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe geflüchtet sind. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht, die Kriminalpolizei Gotha ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0139422/2020 zu melden. (sb)

