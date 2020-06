Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb durch Detektiv gestellt - mit Folgen

Ilmenau - Ilmkreis (ots)

Nachdem ein Ladendieb am Freitagmittag sein Beutegut in einem Supermarkt in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße bereits siegessicher in seinem Rucksack verstaut hatte, wurde er an der Kasse vom Ladendetektiv gestellt. Dem Ladendieb missfiel seine Enttarnung, wurde aggressiv und setzte sich gegen den Ladendetektiv zur Wehr. Hierbei wurde sowohl die Brille als auch das T-Shirt des Ordnungshüters beschädigt. Der Dieb versuchte mit seiner Beute zu flüchten und konnte nur durch das beherzte Eingreifen von hinzueilenden Kunden gestoppt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Täter vorläufig fest. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Täter nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. (sb)

