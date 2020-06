Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentafeln gestohlen

Arnstadt - Ilmkreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte drei Kennzeichentafeln gestohlen, welche an Ausstellungsfahrzeugen eines Autohauses angebracht waren. In der Straße Am Lützer Feld begaben sich die Diebe auf das Gelände des Autohauses und montierten die Kennzeichentafeln direkt von den Fahrzeugen ab. Mit dem Beutegut in ihrem Besitzt konnten die Unbekannten unerkannt flüchten. Hinweise zum Tathergang oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0139430/2020 entgegen (sb)

