Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Folgenschweres Missgeschick

Creuzburg / Wartburgkreis (ots)

Bereits am Freitagvormittag gegen 09:00 Uhr ereignete sich auf der B7 zwischen Creuzburg und Ifta ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 40jähriger Opelfahrer aus dem Nordkreis wollte von der B250 aus Richtung Treffurt kommend auf die B7 in Richtung Creuzburg abbiegen. Er erkannte, dass sich von rechts aus Richtung Ifta ein Pkw näherte und blieb stehen. Da er zu weit im Kreuzungsbereich stand, setzte er zurück und machte sich wieder startklar fürs Abbiegen. Als nun das Fahrzeug von rechts, ein Ford von einer 48 jährigen Frau geführt, vor seinem Auto in Richtung Treffurt abbog, rutschte er von der Kupplung ab und fuhr dem Pkw gegen das linke Heck. Die 48jährige Unfallgegnerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Eisenach verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6500 EUR.(ri)

