Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrverbot bei Geschwindigkeitsmessung

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag wurde in der Kindleber Straße in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Insgesamt wurden 7 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Tagesschnellster war ein 43jähriger Fahrer eines Pkw BMW mit gemessenen 76km/h bei erlaubten 50km/h. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Des weiteren erwartet ihn ein 1 monatiges Fahrverbot.(ck)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell