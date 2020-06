Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rangelei unter mehreren Beteiligten endete in Messerstecherei mit mindestens 4 Verletzten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 02:05 Uhr eine Messerstecherei. Ein bislang unbekannter Täter (afrikanischer Phenotyp) geriet mit 3 polnischen Staatsangehörigen (34, 37 und 54 Jahre/m )aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. In der Folge fügte der Unbekannte allen Beteiligten Schnittverletzungen zu und flüchtete. Die Verletzten alarmierten die Polizei und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung im Krankenhaus Gotha erst versorgt. Die eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Alle Verletzten konnten kurze Zeit später nach Hause entlassen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.(ck)

Zeugenaufruf: Sachdienliche Hinweise sind unter 03621/781124 erbeten

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell