Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Couragiertes Einschreiten bei Ladendiebstahl endete schmerzhaft

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 19:15 Uhr in der Bürgeraue, in einem Tabakladen, ein Ladendiebstahl. Hier betraten eine unbekannte Frau und deren männlicher Begleiter den Laden und stahlen Rauchwaren. Der Vorgang wurde durch eine weibliche Kundin beobachtet und sprach das Diebespaar an. Das Pärchen beendete sein Handeln und wollte flüchten. Die aufmerksame Kundin stand im Eingangsbereich, wurde durch den Täter umgerannt und kam zu Sturz. Sie verletzte sich schwer am Arm und erlitt Prellungen. Beide Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(ck)

Bezug 0139158/2020

Zeugenhinweise werden unter 03621/781124 ID Gotha erbeten

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell