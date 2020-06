Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle mit Feststellung Fahren ohne Fahrerlaubnis und zugleich Fahren unter berauschenden Mitteln

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag führte der Inspektionsdienst Gotha von 18:45 Uhr bis 20:15 Uhr eine Messung in der Kindleber Straße durch. Es wurden insgesamt 6 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Tagesschnellster war ein Pkw BMW mit 67km/h bei erlaubten 50km/h. Gegen den 41 Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Parallel dazu wurde ein Pkw Ford Focus einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 30 Jährige war zwar nicht zu schnell gefahren, allerdings konnte er auf Verlangen keinen Führerschein vorweisen. Wie sich herausstellte, war er tatsächlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogentest positiv. In der Folge wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet.(ck)

