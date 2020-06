Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garage aufgebrochen - Zeugenaufruf

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 19.06.2020 auf Samstag, 20.06.2020 die Garage eines 78-Jährigen in der Schönen Aussicht auf. Die Diebe erbeuteten Pflegemittel für Pkw sowie Werkzeug im Wert von 50 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0139447/2020 zu wenden. (ml)

