Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleintransporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag, 19.06.2020, 21.00 Uhr auf Samstag, 20.06.2020, 04.20 Uhr brachen Unbekannte in der Bürgeraue einen Kleintransporter Mercedes-Benz auf. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Notebook der Marke Hewlett-Packard im Wert von 200 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Bezugsnummer 0139367/2020. (ml)

