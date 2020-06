Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Holzrückmaschine - Kradfahrer schwer verletzt

Schnepfenthal - Landkreis Gotha (ots)

Ein 66-jähriger Fahrer einer Holzrückmaschine wollte am Samstagmorgen gegen 09:10 Uhr auf der Landstraße 1025 von Ernstroda nach Schnepfenthal fahrend nach links auf einen Feldweg abbiegen. Ein von hinten nahender 22-jähriger Motorradfahrer erkannte den Abbiegevorgang zu spät. Er kam bei seinem Bremsvorgang zu Fall und kollidierte mit der Holrückmaschine. Hierbei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer der Rückmaschine blieb unverletzt. Während am Motorrad Totalschaden entstand, ist der Schaden an der Holzrückmaschine geringfügig. Die Landstraße war zur Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt. Zum Unfallhergang hat die Polizei Gotha die Ermittlungen aufgenommen. (ml)

