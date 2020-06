Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zehnjähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine zehnjährige Fußgängerin wurde am Freitag um 13:35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bendastraße verletzt. Bei dem Versuch auf Höhe einer Bushaltestelle die Fahrbahn zu überqueren, wurde das Mädchen vom Pkw Volkswagen einer 32-Jährigen seitlich erfasst. Das Kind kam daraufhin zu Fall. Es wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (ml)

