Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Plastikbox in Brand gesetzt

Ilmenau (ots)

Heute Morgen gegen 10.30 Uhr konnte der Hausmeister des Gymnasiums "Am Lindenberg" wohlmöglich einen größeren Brand verhindern. Ein Unbekannter hatte im Kellerbereich der Schule ein Aufbewahrungsbehältnis für Sportgeräte in Brand gesetzt. Der Hausmeister konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. So entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Hinweisnnummer: 0138770/2020). (db)

