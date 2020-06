Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Kurz vor 09.00 Uhr ereignete sich am heutigen Vormittag ein Zusammenstoß zweier PKWs. Der 40-Jährige vermutliche Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel die B250 aus Richtung Treffurt kommend und wollte an der Kreuzung zur B7 nach links in Richtung Creuzburg abbiegen. Der 48-jährige Geschädigte kam aus Richtung Ifta und wollte nach links auf die B250 abbiegen. Da der Opel-Fahrer zu weit in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierten beide Fahrzeug miteinander, wobei sich der Geschädigte leicht verletzte und ins Krankenhaus kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6500 Euro. (db)

