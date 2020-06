Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleidung und Geld gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte auf gewaltsame Art und Weise Zutritt zu einem Geschäft in der Stadtilmer Straße. Anschließend durchsuchten die Täter den Laden und entwendeten schlussendlich Bekleidungsgegenstände und Bargeld im Gesamtwert von über 4000 Euro. Weiterhin entstand Sachschaden in ca. gleicher Höhe. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 oder die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Hinweisnnummer: 0138793/2020). (db)

