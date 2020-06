Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in eine Wohnung - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am heutigen Morgen gegen 05.45 Uhr betraten zwei Unbekannte ein fremde Wohnung in der Karl-Liebknecht-Straße. Anschließend entwenden sie u.a. diverse technische Geräte im Gesamtwert von über 500 Euro. Als die Personen einen Bewohner erblickten, ergriffen sie die Flucht und flohen in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zu den Tatumständen wurden umgehend aufgenommen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0138399/2020 entgegengenommen. (db)

