Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in Westhäuser Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige befuhr mit einem VW Transporter die K4 aus Richtung Bufleben kommend in Richtung Warza und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Hierbei wurden zwei Grundstücke beschädigt und das Fahrzeug blieb anschließend außerhalb der Straße liegen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich schwer und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Sie kam folgend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden kann auf ca. 22000 Euro geschätzt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (db)

