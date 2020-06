Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen

Eisenach (ots)

Ein 21-Jähriger zeigte am Donnerstag den Diebstahl seines Fahrrades an. Der oder Täter entwendeten das Bike der Marke Cube (Farbe grün) in der Zeit vom Mittwoch 18.30 Uhr und Donnerstag 07:45 Uhr aus einem Hauseingang in der Stedtfelder Straße. Das Schloss mit dem das Rad gesichert war, wurde ebenfalls gestohlen. Die Polizei Eisenach bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt machten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter Angabe der Hinweisnummer 0138122/2020 zu melden.

