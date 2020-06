Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung und Sachbeschädigung

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Am Donnerstag Abend gegen 23.30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung. Ein bislang Unbekannter griff einen 22-Jährigen an und schlug ihn mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend trat der Täter gegen das Fahrzeug das Geschädigten, sodass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Die Polizei Eisenach bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt machten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter Angabe der Hinweisnummer 0138174/2020 zu melden.

