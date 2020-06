Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Donnerstag ereignete sich um ca. 14:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Herrenhöfer Landstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die 59-jährige Fahrradfahrerin und der 38-jährige Fahrer eines Skoda in Richtung Ohrdruf. Nach einer Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradfahrerin kam zum Sturz und erlitt schwerwiegende Verletzungen, sodass sie umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrzeug des 38-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges und der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (db)

