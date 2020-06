Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheunenbrand - Tiere gerettet

Witzleben (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Abend geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Scheune und ein Stall eines Hofes in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte glücklicherweise die Ausbreitung auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Die Tiere, welche im Stall untergebracht waren, konnten durch den Hausbesitzer gerettet werden, sodass weder Personen, noch Tiere Verletzungen erlitten. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. (db)

