Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Drogen beendet

Eisenach (ots)

Am heutigen Vormittag um 08.25 Uhr konnte die Polizei Eisenach eine 34-Jährige Fahrzeugführerin in der Innenstadt an der Weiterfahrt hindern, da ein freiwilliger Drogentest positiv auf Cannabis und Amphetamin reagierte. Im Anschluss folgte die Blutentnahme und die Fertigung einer Anzeige. (db)

